lunedì 20 Ottobre 2025
Genova, tragico incidente a Pra’: domani l’autopsia sul corpo di Silvio Raimondi

Redazione Liguria
0

Silvio RaimondiGenova – Verrà svolta domani l’autopsia sul corpo di Silvio Raimondi, l’uomo di 62 anni morto per strada nel quartiere genovese di Pra’ mentre cercava di salire su un autobus della linea 1.
L’esame autoptico servirà per fare maggiore chiarezza sulla causa del decesso: al momento, infatti, non è chiaro se l’uomo sia stato colpito dal mezzo pubblico oppure se a risultare fatale sia stato l’impatto con il terreno dopo una caduta autonoma arrivata proprio nel tentativo di raggiungere il bus. Al momento la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, inserendo come unico nome sul registro degli indagati quello dell’autista: si tratta, però, di un atto dovuto.
All’arrivo dei sanitari del 118 sul luogo della caduta, le condizioni del 62enne erano apparse critiche fin da subito. Trasportato in codice rosso all’ospedale, è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.
L’improvvisa morte dell’uomo, un artigiano conosciuto nella zona titolare di una bottega a Pegli, ha scosso la famiglia e l’intera comunità.
——————————————————————————————————
