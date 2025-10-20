La Spezia, perde il controllo dell’auto e si schianta, ferita una pensionata

La Spezia – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare l’anziana rimasta intrappolata tra le lamiere della vettura guidata dalla figlia e che si è uscita di strada, ieri mattina, intorno alle 12, in via Buonviaggio.

I pompieri del comando della Spezia sono stati chiamati per soccorrere la persona che, a seguito di incidente, non riusciva ad uscire dall’abitacolo e necessitava di intervento urgente dei soccorsi.

L’auto sulla quale viaggiava la pensionata viaggiava in direzione Bottagna quando la conducente, che viaggiava insieme all’anziana madre, ne ha perso il controllo per cause in corso di accertamento ed ha colpito violentemente contro un muro.

La giovane alla guida è uscita autonomamente dal veicolo, mentre la madre è rimasta incastrata al suo interno.

Immediatamente dalla vicina centrale di via Antoniana sono partiti cinque operatori con un’autopompa ed un fuoristrada attrezzato.

In pochi minuti la squadra ha raggiunto il luogo dell’incidente ed ha liberato la donna dal veicolo per poi affidarla alle cure del personale medico e sanitario del 118 intervenuto con due ambulanze e l’automedica.

Il traffico è andato in tilt a lungo e sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

(Foto dei Vigili del Fuoco)