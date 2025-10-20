Rossiglione, cane cade nel torrente, arrivano i vigili del fuoco

Rossiglione (Genova) – E’ sfuggito al controllo del padrone e si è lanciato all’inseguimento di un capriolo ma Lupo, cane di taglia media, è caduto in un affluente dello Stura ed è stato trascinato dalla corrente.

Quando è riuscito a mettersi in salvo non riusciva a risalire verso la sua padrona e la persona non riusciva a raggiungere il proprio animale e così è partita una chiamata al 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco che, grazie all’uso di tecniche alpinistiche e di una scala in dotazione, hanno raggiunto l’animale, lo hanno messo in sicurezza e lo hanno poi riconsegnato in perfette condizioni di salute.

La padrona ha ringraziato di cuore e certamente si assicurerà che Lupo esca sempre con il guinzaglio ben stretto come prevedono i regolamenti per i proprietari di cani.

La legge infatti proibisce le passeggiate senza guinzaglio su strade pubbliche e persino sui sentieri dove è possibile il passaggio delle persone.

Una misura di sicurezza per uomini e animali.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]