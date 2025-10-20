lunedì 20 Ottobre 2025
Rossiglione, cane cade nel torrente, arrivano i vigili del fuoco

Redazione Liguria
cane salvato vigili del fuoco RossiglioneRossiglione (Genova) – E’ sfuggito al controllo del padrone e si è lanciato all’inseguimento di un capriolo ma Lupo, cane di taglia media, è caduto in un affluente dello Stura ed è stato trascinato dalla corrente.
Quando è riuscito a mettersi in salvo non riusciva a risalire verso la sua padrona e la persona non riusciva a raggiungere il proprio animale e così è partita una chiamata al 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco che, grazie all’uso di tecniche alpinistiche e di una scala in dotazione, hanno raggiunto l’animale, lo hanno messo in sicurezza e lo hanno poi riconsegnato in perfette condizioni di salute.
La padrona ha ringraziato di cuore e certamente si assicurerà che Lupo esca sempre con il guinzaglio ben stretto come prevedono i regolamenti per i proprietari di cani.
La legge infatti proibisce le passeggiate senza guinzaglio su strade pubbliche e persino sui sentieri dove è possibile il passaggio delle persone.
Una misura di sicurezza per uomini e animali.
