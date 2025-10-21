Alassio, indagini per la donna deceduta dopo le dimissioni dall’ospedale

Alassio (Savona) – E’ stata aperta una indagine sulla morte di Maria Boschetto, la collaboratrice scolastica deceduta a seguito di un incidente sul lavoro nella scuola Media di via Gastaldi ed inizialmente dimessa con una prognosi di 20 giorni.

Gli accertamenti intendono verificare il rispetto delle misure di sicurezza e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma anche se il personale medico che l’ha soccorsa abbia seguito tutte le linee guida sugli incidenti di questo tipo visto che la donna è deceduta dopo essere stata dimessa senza particolari attenzioni richieste.

L’incidente è avvenuto venerdì quando la collaboratrice domestica stava lavorando – secondo le prime ricostruzioni – alla pulizia di una finestra le cui cerniere sembrano aver ceduto o siano state sganciate a sua insaputa.

La finestra si è mossa improvvisamente, cadendo e colpendo la donna ad un piede. La collaboratrice scolastica è poi caduta all’indietro colpendo con la testa il pavimento.

Subito soccorsa e trasferita in ospedale la donna è stata visitata e dimessa con una prognosi di 20 giorni ma è stata poi trovata ormai morta dal marito, in casa.

Il giudice che segue il caso ha ordinato l’autopsia e saranno gli accertamenti medici a verificare se la donna poteva essere salvata e cosa ne abbia causato il decesso.

Nel contempo le indagini sono concentrate anche sul rispetto delle norme di sicurezza nella scuola e sul lavoro dei medici che hanno visitato la donna e che potrebbero non aver rispettato le linee guida sugli esami importanti per accertare le sue condizioni di salute apparse “meno gravi” rispetto a quanto effettivamente fossero.

