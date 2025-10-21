martedì 21 Ottobre 2025
Albenga, rapina un negozio e prende a pugni il vigilante: arrestato

Redazione Liguria
0

carabinieri auto seraAlbenga (Savona) – La scorsa notte un 22enne è stato arrestato dai carabinieri per il reato di tentata rapina aggravata.
Il giovane sarebbe entrato all’interno dell’esercizio commerciale in viale Martiri della Libertà e, dopo essersi appropriato di alcuni generi alimentari, ha aggredito con spintoni e pugni il vigilante del negozio, che è rimasto ferito e riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni di prognosi.
Sul posto sono intervenuti i militari dell’arma, i quali hanno immediatamente dato il via alle ricerche che hanno permesso di rintracciare l’uomo in prossimità del negozio in questione.
A seguito degli accertamenti svolti, è emerso che lo scorso 17 ottobre il malvivente era già stato denunciato in stato di libertà per essersi reso responsabile di un’altra rapina ai danni di una panetteria del centro cittadino. In quella circostanza aveva minacciato uno dei dipendenti del negozio, facendosi consegnare la somma di 30 euro. Nei confronti del 22enne è scattato l’arresto.
