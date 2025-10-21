Genova, accoltellato in via del Campo, critiche le condizioni del ferito

Genova – Restano critiche, all’ospedale Galliera, le condizioni del ragazzo accoltellato ieri sera, poco prima delle 19, in via del Campo, nel centro storico genovese. Il giovane stava parlando con un coetaneo quando è stato aggredito da un uomo che lo ha colpito al collo con un fendente che ha provocato una terribile ferita e una forte emorragia.

Tra le urla dei presenti sono partite le richieste di soccorso al 112 che ha inviato l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Verde Genovese e il personale medico e sanitario hanno stabilizzato il ferito mentre attorno a loro altre persone inveivano e si facevano minacciose.

Si è così deciso di portare la persona in barella sino a piazza Fossatello mentre sul posto intervenivano anche le forze dell’ordine.

Il ragazzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice rosso e i medici stanno cercando di salvargli la vita.

Questa mattina verrà interrogato l’uomo che è stato fermato con l’accusa di essere l’assalitore e che invece dice di non saperne nulla.

La persona è nota alle forze dell’ordine che sospettano che l’episodio sia un regolamento di conti all’interno della malavita locale. Elementi che verranno verificati nelle prossime ore.

