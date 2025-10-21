Genova – Don’Cola apre anche a Sestri Ponente portando a tre il numero dei locali presenti in città. Il bar e bistrot che diffonde la tradizione sicialiana per i dolci è già operativo da anni in via Cesarea e una volta consolidato il successo con l’apertura nella centralissima piazza della Meridiana, tra via Cairoli e via Garibaldi, si prepara a sbarcare anche a Sestri Ponente, nell’omonima e celebrata via dello shopping.

Il nuovo locale aprirà nell’ex spazio di Cuor di Gelato, e vicino allo storico negozio Dagnino.

La comparsa dell’insegna colorata ha già scatenato il tam tam dei residenti e frequentatori della zona che, prima, dovevano arrivare nel centro di Genova per assaporare le delizie come i cannoli, i cornetti farciti con le creme e i prodotti della tradizione siciliana.

Presto arriverà l’inaugurazione che porterà un pò di novità e di colore dopo gli annunci delle chiusure di Giglio Bagnara e, più recentemente, della Libreria Mondadori che era diventata un punto di riferimento per il quartiere e non solo.

Don’Cola prosegue così la diffusione dei suoi locali che sono presenti anche a Chiavari, a Cogoleto e a Milano.