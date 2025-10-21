martedì 21 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, Don'Cola apre anche a Sestri Ponente
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSestri Ponente

Genova, Don’Cola apre anche a Sestri Ponente

Redazione Liguria
0

don'colaGenova – Don’Cola apre anche a Sestri Ponente portando a tre il numero dei locali presenti in città. Il bar e bistrot che diffonde la tradizione sicialiana per i dolci è già operativo da anni in via Cesarea e una volta consolidato il successo con l’apertura nella centralissima piazza della Meridiana, tra via Cairoli e via Garibaldi, si prepara a sbarcare anche a Sestri Ponente, nell’omonima e celebrata via dello shopping.
Il nuovo locale aprirà nell’ex spazio di Cuor di Gelato, e vicino allo storico negozio Dagnino.
La comparsa dell’insegna colorata ha già scatenato il tam tam dei residenti e frequentatori della zona che, prima, dovevano arrivare nel centro di Genova per assaporare le delizie come i cannoli, i cornetti farciti con le creme e i prodotti della tradizione siciliana.
Presto arriverà l’inaugurazione che porterà un pò di novità e di colore dopo gli annunci delle chiusure di Giglio Bagnara e, più recentemente, della Libreria Mondadori che era diventata un punto di riferimento per il quartiere e non solo.
Don’Cola prosegue così la diffusione dei suoi locali che sono presenti anche a Chiavari, a Cogoleto e a Milano.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Cantiere cartelli

Sanremo, Istituto Ruffini-Aicardi chiuso per infiltrazioni d’acqua

Cronaca
Ferramenta Morassutti Genova

Ferramenta Morassutti, docufilm sull’azienda ricorda anche Genova

Cronaca
carabinieri generica

Vado Ligure, cadavere in casa, indagini in corso

Cronaca
Pronto soccorso Galliera

Genova, accoltellato in via del Campo, critiche le condizioni del ferito

Cronaca