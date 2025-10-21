martedì 21 Ottobre 2025
Genova, giovane accoltellato in via del Campo: arrestato un 20enne

Redazione Liguria
Polizia auto volanteGenova – É stato arrestato un giovane di 20 anni, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto il responsabile dell’accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via del Campo, nel centro storico di Genova.
Le indagini sono iniziati fin dai momenti successivi all’accaduto, con gli agenti che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto che hanno registrato l’aggressione al 29enne, colpito con alcuni fendenti alla nuca.
Immediatamente è stata diramata una descrizione dell’aggressore, che è stato individuato nella prima serata in piazza Vittorio Veneto, nel quartiere di Sampierdarena. Oltre ad essere perfettamente compatibile con la descrizione, è stato trovato in possesso del cutter utilizzato per aggredire la vittima. L’arma da taglio è risultata esser acquistata proprio ieri in un negozio dei vicoli. Secondo quanto ricostruito, all’origine dell’aggressione ci sarebbe stato un presunto ‘sgarro’ dell’uomo aggredito ai danni del 20enne.
Le condizioni del 29enne sono apparse gravi fin da subito e le operazioni di soccorso sono state rese ancor più difficili da alcuni conoscenti della vittima, che hanno importunato i militi del 118 giunti sul posto e non volevano scendere dall’ambulanza. Il ferito è sempre ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Galliera.
——————————————————————————————————
