lunedì 20 Ottobre 2025
Genova, giovane accoltellato nel centro storico: è gravissimo, soccorsi sul posto

Redazione Liguria
Polizia notte OKGenova – Un grave episodio di violenza è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via del Campo, in pieno centro storico a Genova, dove un giovane è stato accoltellato.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno affrontato diverse difficoltà a prestare soccorso nei confronti del ferito perché gli amici del ragazzo sono saliti sull’ambulanza e non volevano lasciare il mezzo. Solo l’intervento degli agenti di polizia ha riportato la situazione sotto controllo e ha permesso ai militi di trasportare il giovane in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Galliera. Le sue condizioni sarebbero critiche.
Gli agenti hanno effettuato i primi accertamenti necessari a chiarire quanto accaduto. Sono state ascoltate le prime testimonianze e in queste ore verranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto.
Al momento non si hanno notizia dei responsabili dell’aggressione. Si indaga per tentato omicidio.
