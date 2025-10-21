Quezzi, volpe malata si rifugia in un capanno, salvata

Genova – Debilitata dalla malattia ed ormai stremata, una giovane volpe si era riparata in un capanno degli attrezzi sulle alture di Quezzi. Sarebbe quasi certamente morta se il proprietario del locale non si fosse accorto della sua presenza decidendo di chiamare i soccorsi.

Sul posto, sotto la pioggia battente, è intervenuto Gian Lorenzo Termanini, da anni impegnato a salvare animali in tutta la città e l’Enpa.

La giovane volpe è stata catturata e messa in sicurezza e trasportata al Cras di Campomorone dove lo zoologo Davide Rufino la curerà per rimetterla in forze e riportarla al più presto nel suo ambiente naturale.