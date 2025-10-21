martedì 21 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaQuezzi, volpe malata si rifugia in un capanno, salvata
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriQuezzi

Quezzi, volpe malata si rifugia in un capanno, salvata

Redazione Liguria
0

Quezzi volpe malata salvataGenova – Debilitata dalla malattia ed ormai stremata, una giovane volpe si era riparata in un capanno degli attrezzi sulle alture di Quezzi. Sarebbe quasi certamente morta se il proprietario del locale non si fosse accorto della sua presenza decidendo di chiamare i soccorsi.
Sul posto, sotto la pioggia battente, è intervenuto Gian Lorenzo Termanini, da anni impegnato a salvare animali in tutta la città e l’Enpa.
La giovane volpe è stata catturata e messa in sicurezza e trasportata al Cras di Campomorone dove lo zoologo Davide Rufino la curerà per rimetterla in forze e riportarla al più presto nel suo ambiente naturale.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo Liguria 21 ottobre 2025

Meteo Liguria, la perturbazione si sposta ma resta l’instabilità

Cronaca
Polizia notte OK

Genova, giovane accoltellato nel centro storico: è gravissimo, soccorsi sul posto

Cronaca
polizia auto squadra volanti

Genova, lite sull’autobus: intervengono gli agenti, 25enne denunciato

Cronaca
Polizia auto volanti

Genova, rissa con catene e bastoni per strada a Sampierdarena: sei...

Cronaca