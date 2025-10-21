Savignone, corse dei bus ridotte e famiglie a piedi: la denuncia del Comune

Savignone (Genova) – “Non possiamo accettare l’interruzione del servizio prodotto dalle ditte di appalto che mettono in ginocchio le tante famiglie che assicurano al pubblico i minori che vanno a scuola. Corse che saltano, bambine e bambini che restano a piedi, genitori che si devono organizzare e mandano in tilt il sistema familiare tra lavoro e impegni”, dichiarano il sindaco di Savignone, Antonio Bigotti, insieme all’assessore comunale ai trasporti, Giada Campus.

Nel mirino finiscono ancora una volta i disservizi causati dalla crisi di Amt, che hanno ripercussioni in città e in provincia.

“Eticamente – proseguono nella nota pubblicata – non possiamo accettare la grave realtà che stanno vivendo le lavoratrici e i lavoratori di Riccitelli e di altre ditte in appalto Amt a causa dei salari non pagati agli autisti che effettuano il servizio quotidiano. Devono essere messe in campo azioni significative affinché l’entroterra non rimanga ostaggio di una crisi che deve trovare risposta nell’alveo di un servizio essenziale che, per il Comune di Savignone, deve essere pubblico e inclusivo”.

Infine, un passaggio sul possibile aumento tariffario che potrebbe scattare nelle prossime settimane: “Se ci saranno aumenti nella tariffazione, esigiamo un servizio più capillare sul territorio e da Genova per l’entroterra: le cittadine e i cittadini dei piccoli Comuni devono avere come tutti gli altri il diritto alla mobilità”.

