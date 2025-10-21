Vado Ligure, cadavere in casa, indagini in corso

Vado Ligure (Savona) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso dell’uomo di 67 anni trovato ormai morto nel suo appartamento di via Ernesto De Litta. A fare il macabro ritrovamento i vigili del fuoco dopo l’allarme, lanciato dalla sorella della persona deceduta, che non riusciva a mettersi in contatto con il familiare da alcune ore.

I pompieri sono entrati nell’appartamento trovando l’uomo ormai privo di vita.

Sul posto anche la Croce Rossa di Vado Ligure, l’automedica del 118 e i carabinieri che hanno avviato le prime indagini senza però trovare apparenti segni di violenza o di danneggiamenti nell’abitazione confermando, almeno in parte, la possibilità che l’uomo sia deceduto per cause naturali.

L’esame medico legale chiarirà ogni dubbio.

