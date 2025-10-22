Genova – E’ sfuggito al controllo del suo padrone e, forse spaventato dal rombo di una moto, si è lanciato in mezzo alla strada finendo per essere travolto.
Momenti di paura, questa sera, all’incrocio tra via Galata e via XX settembre, in pieno centro cittadino. Un cane è stato investito da una moto ed ha causato una brutta caduta del motociclista.
La scena ha tenuto con il fiato sospeso tutti i presenti che hanno visto il cane sfrecciare in mezzo alla strada per essere centrato in pieno da una moto.
L’uomo alla guida del mezzo a due ruote è finito rovinovamente a terra per poi essere soccorso e trasportato in ospedale mentre per il cane solo un brutto spavento e qualche leggera ferita.
Il padrone, invece, rischia di dover pagare tutti i danni e di essere multato se la polizia locale intervenuta accerterà che non ha usato tutte le precauzioni possibili per evitare che l’animale fuggisse o, peggio, se lo portasse a spasso senza guinzaglio.
Se poi il centauro dovesse riportare lesioni importanti il padrone del cane rischia una condanna per non aver custodito l’animale.
Genova, cane sfugge al padrone in via XX settembre e provoca incidente
