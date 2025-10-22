Genova, cane sfugge al padrone in via XX settembre e provoca incidente

Genova – E’ sfuggito al controllo del suo padrone e, forse spaventato dal rombo di una moto, si è lanciato in mezzo alla strada finendo per essere travolto.

Momenti di paura, questa sera, all’incrocio tra via Galata e via XX settembre, in pieno centro cittadino. Un cane è stato investito da una moto ed ha causato una brutta caduta del motociclista.

La scena ha tenuto con il fiato sospeso tutti i presenti che hanno visto il cane sfrecciare in mezzo alla strada per essere centrato in pieno da una moto.

L’uomo alla guida del mezzo a due ruote è finito rovinovamente a terra per poi essere soccorso e trasportato in ospedale mentre per il cane solo un brutto spavento e qualche leggera ferita.

Il padrone, invece, rischia di dover pagare tutti i danni e di essere multato se la polizia locale intervenuta accerterà che non ha usato tutte le precauzioni possibili per evitare che l’animale fuggisse o, peggio, se lo portasse a spasso senza guinzaglio.

Se poi il centauro dovesse riportare lesioni importanti il padrone del cane rischia una condanna per non aver custodito l’animale.