Genova, carro merci deragliato a varco Etiopia: traffico in lungomare Canepa

Genova – Traffico in tilt nella zona dell’ingresso portuale di varco Etiopia, con ripercussioni pesanti soprattutto su lungomare Canepa, dopo che questa mattina un carro merci è deragliato proprio in prossimità dell’ingresso in porto.

Fortunatamente non si registrano persone ferite a seguito dell’incidente, mentre sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i tecnici che si sono messi al lavoro per rimuovere il mezzo e riparare il danno.

Sono molto più pesanti le ripercussioni alla circolazione: varco Etiopia è stato naturalmente chiuso sia in entrata che in uscita e il traffico è stato spostato presso gli altri parchi, con le inevitabili ripercussioni nella zona soprattutto su lungomare Canepa, in direzione levante.

