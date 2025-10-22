Genova, inseguimento da film in corso Europa: denunciate due persone

Genova – Alla vista degli agenti hanno improvvisamente accelerato, dando vita ad un inseguimento da film durato diversi minuti e che si è concluso solamente in via Giovanni Torti, quando uno dei due è sceso dalla modo venendo fermato e l’altro è riuscito a fuggire, venendo però intercettato poco più tardi.

É quanto accaduto la scorsa notte in corso Europa, con gli agenti che si sono portati subito all’inseguimento del mezzo a due ruote. Una corsa che, solo per fortuna, non ha causato incidenti o ripercussioni per le – poche, visto l’orario – persone che si trovavano per strada.

Dagli accertamenti svolti nei momenti successi al fermo, è emerso come la moto in questione fosse stata rubata.

I due uomini, un 44enne e un 39enne, sono stati denunciati per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]