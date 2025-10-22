mercoledì 22 Ottobre 2025
Genova, inseguimento da film in corso Europa: denunciate due persone

Polizia notte autoGenova – Alla vista degli agenti hanno improvvisamente accelerato, dando vita ad un inseguimento da film durato diversi minuti e che si è concluso solamente in via Giovanni Torti, quando uno dei due è sceso dalla modo venendo fermato e l’altro è riuscito a fuggire, venendo però intercettato poco più tardi.
É quanto accaduto la scorsa notte in corso Europa, con gli agenti che si sono portati subito all’inseguimento del mezzo a due ruote. Una corsa che, solo per fortuna, non ha causato incidenti o ripercussioni per le – poche, visto l’orario – persone che si trovavano per strada.
Dagli accertamenti svolti nei momenti successi al fermo, è emerso come la moto in questione fosse stata rubata.
I due uomini, un 44enne e un 39enne, sono stati denunciati per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.
