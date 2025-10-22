Maltempo Liguria, domani Allerta Gialla e Allerta Arancione per temporali

Liguria – Torna il maltempo in Liguria e torna – per poche ore – l’Allerta Meteo per Temporali. Per quanto riguarda il ponente si tratterà di allerta Meteo Gialla (settore A e D), mentre per il centro-levante l’allerta Meteo sarà Arancione (settore B, C ed E).

L’allerta inizierà alle ore 8:00 su tutta la regione e proseguirà fino alle ore 15:00 sul ponente, fino alle ore 18:00 nei settori B ed E e fino alle ore 20:00 sul settore C.

“È in arrivo anche sulla Liguria un passaggio fortemente perturbato, veloce e molto intenso. Temporali “forti, organizzati e stazionari”, colpi di vento e mareggiata prolungata i fenomeni cui prestare la massima attenzione. Non si possono escludere neppure grandinate e trombe marine”, scrive Arpal.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]