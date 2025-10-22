mercoledì 22 Ottobre 2025
Maltempo Liguria, domani Allerta Gialla e Allerta Arancione per temporali

Redazione Liguria
allerta maltempo in Liguria arancione e giallaLiguria – Torna il maltempo in Liguria e torna – per poche ore – l’Allerta Meteo per Temporali. Per quanto riguarda il ponente si tratterà di allerta Meteo Gialla (settore A e D), mentre per il centro-levante l’allerta Meteo sarà Arancione (settore B, C ed E).
L’allerta inizierà alle ore 8:00 su tutta la regione e proseguirà fino alle ore 15:00 sul ponente, fino alle ore 18:00 nei settori B ed E e fino alle ore 20:00 sul settore C.
“È in arrivo anche sulla Liguria un passaggio fortemente perturbato, veloce e molto intenso. Temporali “forti, organizzati e stazionari”, colpi di vento e mareggiata prolungata i fenomeni cui prestare la massima attenzione. Non si possono escludere neppure grandinate e trombe marine”, scrive Arpal.
