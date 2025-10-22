Ventimiglia, grave la donna travolta da auto pirata in Centro

Ventimiglia (Imperia) – Restano gravi, all’ospedale di Bordighera, le condiziono della donna di 60 anni travolta ieri sera da un’auto pirata mentre attraversava la strada in via Cavour, nel pieno del centro della cittadina dell’estremo ponente ligure.

La donna è stata urtata e poi investita da una vettura che poi, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è dileguata facendo perdere le proprie tracce.

Le molte persone che hanno assistito all’incidente, avvenuto sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Cavour e via Mazzini, hanno subito chiamato il 118 facendo intervenire l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde Intemelia.

La donna è stata stabilizzata poi portata in gravi condizioni in ospedale mentre le forze dell’ordine hanno iniziato a ricostruire la dinamica dell’incidente e, nel contempo, hanno avviato una caccia all’auto pirata che potrebbe risolversi con l’uso delle immagini dei circuiti di sorveglianza della zona. Il pirata della strada ha le ore contate e verrà indagato per omissione di soccorso.

Polemiche sono nate sui social su presunti ritardi nell’arrivo dei soccorsi con persone che sostengono che l’ambulanza sia arrivata dopo venti minuti ma il 118 ribatte che l’intervento è avvenuto dopo pochi minuti.

Polemiche e proteste anche per la mancanza di sicurezza dell’incrocio dove già in passato si sono registrati diversi incidenti di questo tipo.