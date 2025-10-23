Chiavari – Il freddo si fa sentire ed il sindaco autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento.
La specifica ordinanza sindacale n. 115 del 23 ottobre 2025, è stata firmata ed autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento a partire da oggi, giovedì 23 ottobre 2025, per massimo 6 ore giornaliere.
Chiavari, sindaco autorizza accensione del riscaldamento
