giovedì 23 Ottobre 2025
Notizie Liguria

Chiavari, sindaco autorizza accensione del riscaldamento

calorifero termosifoneChiavari – Il freddo si fa sentire ed il sindaco autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento.
La specifica ordinanza sindacale n. 115 del 23 ottobre 2025, è stata firmata ed autorizza l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento a partire da oggi, giovedì 23 ottobre 2025, per massimo 6 ore giornaliere.

