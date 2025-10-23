giovedì 23 Ottobre 2025
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarena

Genova, ubriachi al volante, due denunce a Sampierdarena e Marassi

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – Proseguiranno il prossimo fine settimana i controlli della polizia sulle strade genovesi. Nello scorso week end denunciati due automobilisti per guida in stato di ebbrezza.
Il primo automobilista è stato fermato in zona di Sampierdarena dopo aver ignorato un semaforo rosso.
L’infrazione ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di sottoporlo a controllo con l’etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,6 g/l, oltre tre volte il limite consentito dalla legge.
Considerato che tale valore rientra nella soglia di rilevanza penale, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e gli è stata ritirata la patente di guida.
Il secondo caso ha visto protagonista un motociclista in zona Marassi, notato dagli operatori mentre era alla guida sorseggiando una birra.
Immediatamente fermato, è stato sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito positivo, confermando un tasso alcolemico superiore al doppio rispetto a quello consentito.
Anche per lui è scattata la denuncia e il conseguente ritiro della patente.

