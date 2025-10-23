Maltempo in Liguria, scatta lo stato di Allerta per temporali su tutta la regione

Scatterà alle 8 per terminare alle 20, salvo modifiche, lo stato di Allerta per temporali in Liguria con livello Arancione per il centro Levante (Zone B,C,E) e Giallo per il ponente (Zona A,D.

Una forte perturbazione sta interessando la Liguria già dalla scorsa notte e raggiungerà il culmine tra le 8 di questa mattina e le 18 estendendo la sua influenza fino alle 20 sull Zona C.

Secondo l’allerta diffusa da ARPAL l’allerta inizierà alle ore 8:00 su tutta la regione e proseguirà fino alle ore 15:00 sul ponente, fino alle ore 18:00 nei settori B ed E e fino alle ore 20:00 sul settore C.

Il transito del fronte da Ponente a Levante sarà associato a piogge, anche moderate, e temporali forti o molto forti su Centro-Levante in particolare nelle ore centrali.

Rapido esaurimento dei fenomeni a partire dal primo pomeriggio dall’Imperiese.

Un netto miglioramento è atteso già nella giornata di venerdì.

Queste le previsioni meteo di Arpal:

Giovedì 23 ottobre 2025

Intensificazione dei fenomeni dalla fine della notte, a partire dall’Imperiese, con piogge diffuse tra deboli e moderate; nelle ore centrali temporali forti o molto forti sul Centro-Levante. Veloce esaurimento dei fenomeni dal primo pomeriggio a partire da Ponente con ritorno a condizioni di cielo sereno dalla sera

Venti inizialmente moderati prevalentemente da sud/sud-ovest, con raffiche fino a forti su Imperiese; nel pomeriggio intensificazione della ventilazione con venti fino a

burrasca da sud-est sulle coste di Tigullio e Spezzino, forti settentrionali sul Centro Ponente. In serata forti dai quadranti occidentali, localmente fino a burrasca su

Imperiese.

Mare al mattino molto mosso, poi moto ondoso in deciso aumento con mareggiate intense ovunque per onda lunga da Sud-Ovest con periodo fino 10s sul Levante

Temperature minime in aumento e massime in

diminuzione, in deciso calo la sera

Umidità su valori medi

Venerdì 24 ottobre 2025

Cielo sereno ovunque per l’intera giornata.

Venti forti occidentali sull’estremo Ponente, moderati da nord-ovest altrove, in graduale indebolimento in serata

Mare: mareggiata intensa tra notte e mattino ancora sulle coste di Levante, agitato altrove, con moto ondoso in lenta discesa nel corso della giornata

Temperature massime e minime in generale calo

Umidità su valori bassi