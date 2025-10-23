giovedì 23 Ottobre 2025
Maltempo Liguria, grossa tromba marina al largo di Recco

Redazione Liguria
Tromba marina ReccoRecco (Genova) – Nonostante l’Allerta Meteo in Liguria stia giungendo ormai al termine e in queste ore è prevista anche un’attenuazione delle residue precipitazioni, non mancano i fenomeni legati al maltempo.
Nel primo pomeriggio, infatti, una grossa tromba marina è apparsa ben visibile nel mare a largo tra Camogli e Recco, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone sulla costa, ma attirando l’attenzione di decine di passanti che l’hanno immortalata con foto e video che stanno facendo il giro di internet.
In queste ore la Liguria dovrebbe essere interessata da fenomeni di vento intenso, mentre oggi e domani la Protezione Civile a Genova ha diramato l’avviso di mareggiata intensa sulla costa del capoluogo. Di conseguenza, sono entrate in vigore le ordinanze previste.
