giovedì 23 Ottobre 2025
Molassana, l’Allerta Arancione cancella il mercato di via Emilia

Redazione Liguria
bancarelleGenova – L’allerta Arancione fa saltare il mercato delle merci varie in via Emilia a Molassana. Il pericolo rappresentanto dalle forti precipitazioni e la presenza di aree esondabili ha fatto emanare l’Ordinanza Sindacale n. 371 del 22/10/2025 e oggi il mercato resta sospeso.
La Polizia Locale informa che non saranno in vigore i conseguenti divieti di sosta per tale area mercato.
