Ventimiglia, ubriaco picchia e minaccia i genitori: interviene la polizia

Ventimiglia (Imperia) – Un’altra aggressione in famiglia in Liguria. É accaduto a Ventimiglia, dove i poliziotti sono intervenuti in un appartamento a seguito di una segnalazione al numero di emergenza e si sono ritrovati davanti un nuovo scenario di violenze domestiche.

Secondo quanto ricostruito, un uomo sarebbe tornato a casa e, per vendicarsi del rimprovero ricevuto dal padre poco prima in un bar, ha iniziato a colpirlo con estrema violenza, picchiando selvaggiamente anche la madre che era intervenuta in soccorso del marito. Il tutto sarebbe avvenuto con l’aggressore in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

Gli agenti di polizia che sono giunti sul posto hanno ricostruito l’intera vicenda e, nella giornata di ieri, hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare di allontanamento dall’abitazione. L’uomo è indagato per maltrattamento in famiglia e lesioni personali aggravate.

