venerdì 24 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaAlassio, ancora indagini sulla morte di Maria Boschetto dopo incidente a scuola
Notizie LiguriaSavonaCronacaNotizie in evidenza

Alassio, ancora indagini sulla morte di Maria Boschetto dopo incidente a scuola

Redazione Liguria
0

Maria Boschetto AlassioAlassio (Savona) – L’autopsia sul corpo senza vita di Maria Boschetto, la collaboratrice scolastica di 65 anni trovata morta nel suo letto tre giorni dopo un incidente sul lavoro, non avrebbe fornito prove di un collegamento diretto e traumatico tra l’incidente ed il decesso e si complica il “caso” che ha suscitato forte emozione nel comune del savonese.
L’esame medico legale ordinato dalla Procura di Savona che segue il caso non ha evidenziato un collegamento diretto ma saranno necessarie le verifiche istologiche per rispondere con piena luce alla tante domande legate a quanto avvenuto.
La donna era caduta durante la pulizia di una finestra delle scuole Ollandini battendo la testa a terra e riportando una ferita ad un piede e lesioni ad una costola.
Soccorsa e trasportata in ospedale, la donna era stata dimessa con alcuni giorni di prognosi ma dopo tre giorni il marito aveva trovato la donna, ormai morta, nel letto.
La Procura aveva aperto una indagine per accertare le cause del decesso ed un eventuale collegamento con l’incidente, ipotizzando anche la possibilità che in ospedale non siano stati seguiti i protocolli sugli esami da eseguire in questi casi.
Ora si attende il risultato completo dell’autopsia e la relazione del medico legale incaricato di fare chiarezza sul decesso.
La donna, che non soffriva di particolari patologie, potrebbe essere deceduta per un malore non collegato all’incidente oppure il collegamento tra l’incidente e il decesso potrebbe emergere dagli esami condotti parallelamente all’esame autoptico.
I familiari della vittima chiedono Giustizia e di conoscere cosa abbia ucciso Maria Boschetto ma, soprattutto, se la donna poteva essere salvata.
Resta aperto il fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, e resta aperta la verifica del rispetto delle normative di sicurezza durante la pulizia delle finestre.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo Liguria venerdì 24 ottobre 2025

Meteo Liguria, torna il sole ma con tanto vento

Cronaca
Incidente Albaro via De Gasperi

Genova, auto sbanda in Albaro: cane travolto e ucciso, gravi due...

Cronaca
calorifero termosifone

Chiavari, sindaco autorizza accensione del riscaldamento

Notizie Liguria
droni subacquei Fincantieri

La Spezia, Fincantieri lancia i primi droni subacquei senza guida umana

Cronaca