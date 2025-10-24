Alassio, ancora indagini sulla morte di Maria Boschetto dopo incidente a scuola

Alassio (Savona) – L’autopsia sul corpo senza vita di Maria Boschetto, la collaboratrice scolastica di 65 anni trovata morta nel suo letto tre giorni dopo un incidente sul lavoro, non avrebbe fornito prove di un collegamento diretto e traumatico tra l’incidente ed il decesso e si complica il “caso” che ha suscitato forte emozione nel comune del savonese.

L’esame medico legale ordinato dalla Procura di Savona che segue il caso non ha evidenziato un collegamento diretto ma saranno necessarie le verifiche istologiche per rispondere con piena luce alla tante domande legate a quanto avvenuto.

La donna era caduta durante la pulizia di una finestra delle scuole Ollandini battendo la testa a terra e riportando una ferita ad un piede e lesioni ad una costola.

Soccorsa e trasportata in ospedale, la donna era stata dimessa con alcuni giorni di prognosi ma dopo tre giorni il marito aveva trovato la donna, ormai morta, nel letto.

La Procura aveva aperto una indagine per accertare le cause del decesso ed un eventuale collegamento con l’incidente, ipotizzando anche la possibilità che in ospedale non siano stati seguiti i protocolli sugli esami da eseguire in questi casi.

Ora si attende il risultato completo dell’autopsia e la relazione del medico legale incaricato di fare chiarezza sul decesso.

La donna, che non soffriva di particolari patologie, potrebbe essere deceduta per un malore non collegato all’incidente oppure il collegamento tra l’incidente e il decesso potrebbe emergere dagli esami condotti parallelamente all’esame autoptico.

I familiari della vittima chiedono Giustizia e di conoscere cosa abbia ucciso Maria Boschetto ma, soprattutto, se la donna poteva essere salvata.

Resta aperto il fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, e resta aperta la verifica del rispetto delle normative di sicurezza durante la pulizia delle finestre.