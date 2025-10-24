Genova, auto nel dirupo sulla strada di Nostra Signora del Monte

Genova – Erano a caccia di un angolo romantico per guardare le stelle o un angolo appartato per scambiarsi effusioni i due giovani di 33 e 38 anni precipitati con l’auto in un dirupo poco lontano dal santuario di Ns Signora del Monte, sulle alture di San Fruttuoso.

I due si erano fermati in una piazzola a lato strada quando, improvvisamente, l’auto si è mossa avanzando tra la vegetazione, prendendo sempre più velocità. Momenti di maura che sono terminati solo quando l’auto si è schiantata contro un albero, alcune decine di metri più sotto, tra la boscaglia.

I due sono riusciti a dare l’allarme e sulle alture sono arrivati i soccorso del 118 e dei vigili del fuoco.

Lei, 33 anni, ha preferito rifiutare il ricovero mentre lui, 38 anni, è dovuto passare per il Pronto soccorso per le ferite al volto causate da una facciata nel parabrezza e per diverse lesioni che si è procurato nella caduta.

I vigiili del fuoco hanno recuperato l’auto e l’hanno portata sino alla strada mentre i due venivano medicati e trasferiti in ospedale.

Ora la polizia locale sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente anche per capire se la caduta sia stata causata da un guasto o da un movimento “scomposto” all’interno della vettura che potrebbe aver sganciato il freno a mano o disinserito la marcia.

Molta la sorpresa per l’arrivo delle ambulanze e delle sirene tra i frequentatori della zona che, nottetempo, è luogo di incontri più o meno romantici, per coppie ufficiali e clandestine

(Foto di Archivio)

