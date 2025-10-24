Genova, avviso per mareggiata intensa: chiusi gli accessi al mare

Genova – Sono scattate già nella giornata di ieri e proseguiranno fino alla mezzanotte odierna tutte le misure in seguito all’avviso di mareggiata intensa emanato dalla Protezione Civile di Genova. Ecco quanto spiegato sul sito del Comune di Genova:

“A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. In particolare, viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio comunale per la giornata di giovedì 23 ottobre fino a cessata esigenza. Viene disposta per tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti regole:

prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo;

evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili;

seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alle pubblicazione sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it del Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo;

evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali;

mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee;

poiché le mareggiate sono sovente associate ad una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi, …)”.

