Genova, giovane denuncia stupro alla Foce: arrestati ex fidanzato e collega

Genova – Un grave episodio di violenza sessuale sarebbe avvenuto un paio di giorni fa nel quartiere genovese della Foce. La vittima è una giovane di 27 anni, che ha raccontato di esser stata picchiata e stuprata dall’ex fidanzato e da un collega di lui.

La ragazza avrebbe detto di essersi vista con l’ex compagno, un 22enne, che l’avrebbe invitata a casa sua in via della Libertà. All’interno dell’appartamento era presente anche un collega di lui, di 46 anni.

I due avrebbero iniziato a consumare alcolici e sostanze stupefacenti e avrebbero proposto con sempre maggiore insistenza un rapporto sessuale alla 27enne. All’ennesimo rifiuto sarebbe scattata la violenza: colpi e botte degenerati nella violenza sessuale andata avanti per diverse ore.

La mattina seguente la giovane avrebbe sporto denuncia, facendo così scattare le indagini delle forze dell’ordine che hanno portato all’arresto dei due uomini. La 27enne è stata trasportata all’ospedale per tutti gli accertamenti del caso, mentre i due si trovano in carcere.

