Genova, lavori strutturali sul nodo di San Benigno: come cambia la viabilità

Genova – A seguito delle ispezioni periodiche circa lo stato dell’impalcato e la portanza dello stesso che sono state svolte in questi giorni, si rendono necessari alcuni interventi sul nodo di San Benigno per ridurre i carichi sulla carreggiata.

Per questo motivo, la carreggiata del Ponte Elicoidale nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e l’innesto alla Sopraelevata o alle direzioni autostradali è ridotta da tre a due corsie fino al 30 aprile 2026. Nelle due corsie rimanenti il transito sarà consentito solamente in direzione levante.

Inoltre, viene introdotto il divieto di transito sulle rampe di collegamento (via di Francia, da ponente e via Cantore, da levante) tra la Sopraelevata e il Ponte Elicoidale. Ciò significa che non sarà più possibile, sia dalla direzione ponente sia dalla direzione levante della Sopraelevata, raggiungere il Ponte Elicoidale.

Nel dettaglio, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra la rampa provvisoria proveniente da via Milano e la rampa proveniente da via Albertazzi:

– Conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

– Divieto di transito per la direttrice levante-ponente

– Divieto di sorpasso

– Conferma del divieto di fermata

– Conferma del divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3.5 t sulla corsia veloce

– È negato il transito ai veicoli e trasporti eccezionali.——————————————————————————————————

