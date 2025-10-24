venerdì 24 Ottobre 2025
Imperia, ricerche per tutta la notte per un 40enne scomparso

Vigili del fuoco disperso ricerca notteImperia – Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dell’uomo di 40 anni che risulta scomparso da casa da ieri sera.
Forze dell’ordine, vigili del fuoco e squadre della protezione civile sono al lavoro dalle 23 di ieri a seguito dell’allarme lanciato dai familiari, preoccupati per la persona che avrebbe lasciato l’abitazione volontariamente ma senza fare ritorno.
Le ricerche si sono concentrate nella zona dell’argine sinistro e in via Spontone, nella zona di un ex cementificio con l’aiuto delle unità cinofile e dei droni con termocamera in grado di rilevare la presenza di persone anche al buio.
Al momento l’uomo non è ancora stato trovato e le ricerche proseguiranno anche questa mattina.

