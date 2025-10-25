sabato 25 Ottobre 2025
Albisola Superiore, incidente mortale sulla Sp2

Redazione Liguria
carabinieri genericaAlbisola (Savona) –  Incidente mortale, questa mattina ad Albisola Superiore, lungo la strada provinciale che collega Ellera e Luceto. Per cause ancora da accertare un 35enne ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro il guard rail.
L’incidente è avvenuto nella zona di Carpineto, in via Poggi, nella frazione di Luceto.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola ma per l’uomo alla guida dello scooter non c’era più nulla da fare.
La strada provinciale SP2 è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi.
Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

