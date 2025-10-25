Disabilità, Regione Liguria: finiti i fondi per la non autosufficienza

Genova – Regione Liguria ha terminato i fondi per la non autosufficienza e per i caregiver che devono supportare le persone con disabilità 24h su 24. Lo denuncia il consigliere regionale Gianni Pastorino di Linea Condivisa che ha evidenziato come la notizia sia stata data con una comunicazione dello scorso 17 ottobre, nella quale la Regione segnala l’esaurimento dei fondi destinati alla non autosufficienza e chiede di non procedere con ulteriori prese in carico.

“Chi oggi chiede aiuto per assistere un familiare disabile non avrà risposta – spiega Pastorino – Una decisione che lascia sole centinaia di famiglie, dopo appena quattro mesi dall’approvazione del bando. È un fatto gravissimo. Per questa misura erano stati stanziati solo 900 mila euro dal Ministero e dal Governo centrale: una cifra del tutto insufficiente, soprattutto se la Regione non aggiunge risorse proprie. E non serviva certo un’analisi approfondita per capire che quei fondi non sarebbero bastati”.

Il consigliere di Linea Condivisa chiederà alla Giunta quante persone sono state aiutate, quante escluse e quando si pensa di riaprire le valutazioni.

“Non basta parlare di welfare di comunità – spiega ancora Pastorino – servono risorse, continuità e dignità per chi si prende cura degli altri ogni giorno, spesso 24 ore su 24”.