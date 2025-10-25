Genova, auto in fiamme in via Fermi

Genova – Ha visto del fumo che usciva dal cofano della propria auto ed ha fatto appena in tempo a fermarsi e a scendere che la vettura è stata avvolta dalle fiamme.

Momenti di comprensibile paura, questo pomeriggio, per il conducente di una vettura che percorreva via Fermi, sulle alture di Begato.

L’uomo ha visto il fumo e si è fermato in una zona sicura e si è messo in salvo.

Nonostante il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Bolzaneto l’autovettura è andata completamente distrutta, a causa della fiamme che velocemente hanno interessato tutto il mezzo.