sabato 25 Ottobre 2025
Genova, auto in fiamme in via Fermi

Redazione Liguria
0

auto fiamme vigili del fuocoGenova – Ha visto del fumo che usciva dal cofano della propria auto ed ha fatto appena in tempo a fermarsi e a scendere che la vettura è stata avvolta dalle fiamme.
Momenti di comprensibile paura, questo pomeriggio, per il conducente di una vettura che percorreva via Fermi, sulle alture di Begato.
L’uomo ha visto il fumo e si è fermato in una zona sicura e si è messo in salvo.
Nonostante il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Bolzaneto l’autovettura è andata completamente distrutta, a causa della fiamme che velocemente hanno interessato tutto il mezzo.

