sabato 25 Ottobre 2025
Genova, turista olandese cade dal traghetto in Porto

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiGenova – Ha riportato diverse fratture agli arti il turista olandese caduto dal ponte di un traghetto in partenza dal porto di Genova. L’uomo, circa 40 anni, era probabilmente ubriaco e potrebbe essersi affacciato dal ponte superiore cadendo in quello sottostante. Uno volo di diversi metri che gli ha procurato ferite e lesioni.
Sul posto, a ponte Colombo, è intervenuta l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Verde Genovese. Il personale sanitario ha stabilizzato l’uomo che è poi stato trasportato all’ospedale San Martino in gravi condizioni.
Sul posto anche i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di Porto che ora stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente anche grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza presenti sul traghetto.
Le condizioni del turista sarebbero serie ma non sarebbe in pericolo.

