sabato 25 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaMeteorite trovato sulle alture di Genova, oggi la certificazione
Notizie LiguriaGenovaCronacaEventiQuartieriCornigliano

Meteorite trovato sulle alture di Genova, oggi la certificazione

Redazione Liguria
0

meteorite bolideGenova – Verrà consegnata questa mattina, alle 10, alla Sala Solimena di Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano la certificazione ufficiale dela autenticità del meteorite da oltre 1 chilo ritrovato sulle alture della città, nella zona di Sestri Ponente.
La certificazione conclude un lungo iter necessario al riconoscimento ufficiale dell’autenticità dell’oggetto e della sua natura che, per la sua straordinaria rarità, deve essere verificato e, appunto, certificato.
L’oggetto era stato trovato sul suolo genovese, a Sestri Ponente, nella zona del Monte Gazzo proprio vicino all’osservatorio astronomico sorveglia il cielo stellato e studia i fenomeni celesti.
La certificazione mineralogica viene redatta dalla gemmologa Stefania Ferrari col supporto della società SGS Italia e col coordinamento dell’Osservatorio Astronomico di Genova.
L’evento arriva a conclusione di un iter cominciato col rinvenimento dell’oggetto su suolo privato da parte del proprietario e proseguito con la consulenza della gemmologa che grazie a prove strumentali ed avvalendosi della messa a disposizione di una speciale bilancia di precisione da parte della ditta SGS Italia ha potuto certificare l’autenticità del meteorite.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Trasporto disabili

Disabilità, Regione Liguria: finiti i fondi per la non autosufficienza

Cronaca
meteo Liguria sabato 25 ottobre 2025

Meteo Liguria, ancora tempo variabile con vento forte e mareggiata

Cronaca
Kayra smarrita

Genova, duemila euro per chi riporta la cagnolina Kayra

Cronaca
cimitero Castagna Genova

Cimiteri, aperture prolungate fino al 2 novembre

Cronaca