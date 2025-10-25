Meteo Liguria, ancora tempo variabile con vento forte e mareggiata

Correnti molto forti di origine nord-occidentale continuano a soffiare sulla Liguria portando condizioni di variabilità con prevalenza di spazi soleggiati. Condizioni che dovrebbero restare invariate almeno sino a lunedì.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 25 ottobre 2025:
A ponente e su gran parte del settore centrale cielo da velato a sereno nel corso della giornata con qualche nube bassa sul Genovese.
A levante nubi sparse, più intense sullo Spezzino dove non si escludono sporadici rovesci specie su alta Valle del Magra e settore apuano.
Venti forti tra ovest e sud-ovest al largo in estensione allo Spezzino tra pomeriggio e sera. Sul resto della regione vento da debole a moderato tra sud e sud-est, con qualche rinforzo sul Genovese.
Mare molto mosso o agitato, localmente molto agitato al largo e su estremo levante.
Temperature in aumento le minime, in lieve calo le massime a levante, stazionarie altrove
Sulla costa previste temperature minime tra +13°C/+16°C e massime tra +18°C/+21°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +2°C/+7°C e massime tra +13°C/+16°C.
