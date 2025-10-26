domenica 26 Ottobre 2025
Genova, rissa e coltellate tra ragazze nel centro storico

ambulanza soccorsiGenova – Rissa con coltellate, nel centro storico, tra alcune ragazze. E’ successo in piazza Santa Fede, dove una lite tra due giovani donne è degenerata sino a trasformarsi in un accoltellamento.
L’allarme è scattato intorno alle 17 quando le grida delle giovani hanno preoccupato alcuni residenti che hanno chiamato il numero 112 facendo intervenire sul posto le volanti della polizia di Stato.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti, le giovani – italiane e di 22 anni – hanno iniziato una lite che è degenerata al punto che una delle due avrebbe colpito l’altra con un coltello, ferendola in modo grave.
Una terza donna, anch’essa presente, è stata invece raggiunta dal lancio di una bottiglia. Tutte e tre sono state soccorse e accompagnate nei diversi ospedali cittadini.
La ragazza accoltellata sarebbe vigile e le condizioni sarebbero gravi ma stabili.
La presunta responsabile è stata identificata dagli agenti intervenuti, mentre il coltello usato nell’aggressione è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

