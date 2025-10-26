Zoagli, frana sull’Aurelia nella notte, intervento dei vigili del Fuoco

Zoagli (Genova) – Una frana si è abbattuta nella notte sulla strada statale 1 Aurelia, subito dopo la località del Tigullio, in direzione Genova, all’altezza del km 489

L’allarme è scattato intorno alle 4:00 circa.

La frana occupa una corsia pertanto viabilità su una sola corsia a senso unico alternato.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con squadra di Rapallo per la rimozione del pericolo immediato Intervenuti ANAS e CC

“Si è verificato un distacco di terreno e pietrisco sulla Via Aurelia – scrive il sindaco di Zoagli sulla pagina del Comune – in corrispondenza del tratto immediatamente a valle del nuovo muro di sostegno di Via dei Mulini. È già sul posto personale Anas per il controllo del traffico e per l’installazione del semaforo di regolazione del senso unico alternato in attesa dell’inserimento delle protezioni temporanee del versante. Purtroppo trattandosi di proprietà di soggetto privato che ha già dimostrato scarsa collaborazione, non mi aspetto tempi brevi di ripristino”.