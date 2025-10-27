Genova, altre tre serate di chiusura della metropolitana

Genova – Si prospettano altre tre serate di chiusura della metropolitana con i conseguenti disagi per gli utenti che avrebbero la necessità di usufruire del servizio nelle ore serali e che vanno incontro a chiusure e interruzioni ormai ogni settimana.

Il servizio sospenderà con anticipo lunedì 27, martedì 28 e giovedì 30 ottobre. Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 dalla stazione di Brignole. La sospensione si rende necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori programmati sulla linea.

Il collegamento tra il centro della città e la val Polcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza a Caricamento.

