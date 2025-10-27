lunedì 27 Ottobre 2025
Genova, evasione fiscale, sequestrata in Porto una Ferrari Purosangue

ferrari purosangueGenova – Quando hanno visto una Ferrari Purosangue che sbarcava da un traghetto proveniente dal Nord Africa, gli agenti della Guardia di Finanza e delle Dogane si sono subito insospettiti e hanno fermato l’auto per un controllo.
La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato per contrabbando una Ferrari “Purosangue”.
Alla guida della fuoriserie, con targa degli Emirati Arabi e dal valore circa € 700.000, un cittadino francese in arrivo, via  mare, su un traghetto proveniente da Tunisi e sbarcato al Terminal Colombo.
La vettura durante lo sbarco è risultata sospetta non solo perché inusuale il transito di “supercar” provenienti da un Paese a tassazione limitata – come gli Emirati Arabi Uniti – tanto più perché alla guida vi era un soggetto di diversa nazionalità. Tali elementi, acquisiti nell’immediatezza del controllo, hanno reso necessario un approfondimento investigativo che ha fatto scattare ulteriori accertamenti doganali sulla fuoriserie.
E’ stato così possibile acclarare il tentativo di immettere la “Ferrari” nel territorio doganale dell’Unione Europea senza il dovuto pagamento di IVA e relativi dazi, per un importo complessivo pari a circa € 170.000. Il conducente, invece, per il quale tuttavia vige la presunzione di innocenza e la cui responsabilità penale sarà accertata solo in caso di giudizio definitivo di condanna, è stato denunciato, a piede libero, alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di contrabbando aggravato.

