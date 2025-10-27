Genova, furto da 900 euro in un negozio alla Fiumara: arrestato un uomo

Genova – Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 51 anni e denunciato una giovane di 21 anni per un furto avvenuto all’interno di un negozio di elettronica nel centro commerciale della Fiumara, nel quartiere genovese di Sampierdarena.

É avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando le azioni dei due sono state notate dagli addetti alla sicurezza del locale, che li hanno seguiti tramite le telecamere di videosorveglianza presenti mentre il 51enne tentava di nascondere alcuni dispositivi nelle tasche e la ragazza fungeva da palo. Nel successivo tentativo di fuga, l’uomo ha spinto ripetutamente un addetto alla sicurezza del negozio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno ricostruito l’accaduto e hanno arrestato l’uomo e denunciato la donna. Inoltre, gli addetti alla sicurezza del negozio hanno fornito agli agenti dei video risalenti al 2024 nei quali si vedeva la coppia commettere furti simili all’interno dell’esercizio commerciale.

——————————————————————————————————

