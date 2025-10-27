Genova, incidente e carambola in via di Francia: tre persone ferite

Genova – Un incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi in via di Francia a Genova. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un tamponamento tra un mezzo pesante e una macchina con una conseguente carambola che ha travolto un pedone che stava attraversando la strada.

Ad avere la peggio proprio la persona a piedi, una donna di 30 anni che è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale. Inoltre, i militi hanno prestato le cure anche nei confronti delle due persone che si trovavano a bordo dell’auto tamponata, feriti solo in maniera lieve.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale, i quali si sono occupati di gestire il traffico nella zona e hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale.

