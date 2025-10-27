Grave incidente a Toirano, un motociclista in codice rosso

Toirano (Savona) – Un grave incidente si è verificato nel corso del tardo pomeriggio di ieri nei pressi del territorio comunale di Toirano, nel savonese.

É accaduto lungo la strada provinciale che collega Borghetto Santo Spirito con Bardineto poco prima delle ore 18. Lo scontro avrebbe coinvolto due moto che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato uno dei motociclisti, che a seguito dell’impatto è rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno prestato le cure necessarie anche nei confronti dell’altro ferito, fortunatamente in maniera meno grave. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

