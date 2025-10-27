Meteo Liguria, nuvolosità in aumento e nuovo calo delle temperature

La settimana in Liguria inizia con cielo prevalenteemente poco nuvoloso o velato sul Centro e sul Ponente e parzialmente nuvolosi a Levante.

La nostra regione è interessata da correnti fredde in arrivo dai quadranti settentrionali che abbassano sensibilmente le temperature nelle prime ore del mattino con le prime gelate nell’entroterra.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 27 ottobre 2025:

Cieli velati in mattinata su tutta la regione con locali aperture nelle ore centrali sul Centro-Ponente.

Nel corso del pomeriggio schiarite via a via più ampie con cieli pressoché sereni su tutto il territorio regionale entro sera.

Locali annuvolamenti saranno tuttavia possibili sulle dorsali Appenniniche di Levante, senza fenomeni associati.

Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali sotto costa; Deboli variabili nell’entroterra con lunghi periodi caratterizzati da condizioni di “calma di vento”.

Mare mosso o molto mosso sulle coste del Centro-Ponente

Molto mosso o localmente agitato al largo e sulle coste di Levante con onda lunga di Libeccio per l’intero periodo.

Temperature in diminuzione, specie nei valori minimi; Possibili gelate nelle aree dell’entroterra interessate da “inversione” notturna e minime anche inferiori ai +10°C sui fondovalle dei versanti marittimi.

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+14°C e massime tra +16°C/+20°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+7°C e massime tra +11°C/+18°C.