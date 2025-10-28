Genova, mattinata di incidenti in Sopraelevata: tre feriti

Genova – Mattinata di disagi e incidenti lungo la Sopraelevata a causa di due incidenti avvenuti tra le ore 9:00 e le ore 10:20.

Entrambi si sono verificati lungo la carreggiata che viaggia in direzione ponente e hanno visto il ferimento di tre scooteristi, che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto: sono stati trasportati tutti in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino (i primi due) e all’ospedale Galliera (il terzo).

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona ed effettuato gli accertamenti necessari a chiarire le due differenti dinamiche degli incidenti. Notevoli ripercussioni alla circolazione nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]