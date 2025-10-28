martedì 28 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, mattinata di incidenti in Sopraelevata: tre feriti
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, mattinata di incidenti in Sopraelevata: tre feriti

Redazione Liguria
0

Incidente SopraelevataGenova – Mattinata di disagi e incidenti lungo la Sopraelevata a causa di due incidenti avvenuti tra le ore 9:00 e le ore 10:20.
Entrambi si sono verificati lungo la carreggiata che viaggia in direzione ponente e hanno visto il ferimento di tre scooteristi, che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto: sono stati trasportati tutti in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino (i primi due) e all’ospedale Galliera (il terzo).
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona ed effettuato gli accertamenti necessari a chiarire le due differenti dinamiche degli incidenti. Notevoli ripercussioni alla circolazione nella zona.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Incidente A7

Autostrade, incidente in A7: bisarca scontra un’auto e scappa, tre feriti

Cronaca
Fiume Roja Ventimiglia

Mistero a Ventimiglia, cadavere sgozzato ritrovato nel greto del fiume

Cronaca
Genova leonardo da vinci aggressione fascista

Genova, assalto al liceo Da Vinci, indagini su altri episodi simili

Cronaca
Sant'Olcese Salumificio Parodi negozio

Sant’Olcese, chiuso lo storico negozio del Salumificio Parodi

Cronaca