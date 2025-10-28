Genova, nasconde mezzo chilo di cocaina nella busta della spesa: 20enne arrestato

Genova – A seguito dell’aumento dei controlli alle fermate degli autobus a lunga percorrenza, le forze dell’ordine hanno arrestato un giovane di 20 anni.

É accaduto in via Fanti d’Italia, nella zona della stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe. Alla vista degli agenti il ragazzo è apparso agitato, tanto da aumentare i sospetti su di sé da parte degli agenti che hanno approfondito i propri controlli.

Oltre a guardare all’interno della valigia che aveva con sé, hanno perquisito anche i sacchetti della spesa rinvenendo una busta con circa mezzo chilo di cocaina nascosta in un pacco di riso.

Il 20enne è stato fermato e arrestato: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostante stupefacenti ai fini di spaccio.

