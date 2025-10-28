Genova, paura al San Martino per principio di incendio al Monoblocco

Genova – Molta paura, parecchi danni ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, al Monoblocco dell’ospedale San Martino, a causa di un principio di incendio divampato per cause ancora da accertare nelle sale del sistema di continuità elettrica ubicato al piano terra.

L’allarme è scattato quando il personale ha visto del fumo che fuoriusciva dai locali vicino al Centro Trasfusionale ed ha fatto scattare il sistema anti incendio.

L’emergenza è stata subito affrontata dalla squadra anti incendio del Policlinico e poi dai Vigili del Fuoco che hanno velocemente domato il principio di incendio e iniziato la bonifica degli ambienti e le prim indagini per risalire alle cause.

La Direzione dell’ospedale San Martino precisa che in quel punto del Centro Trasfusionale non sono presenti degenze e si è comunque deciso di trasferire in altra area l’attività prevista per questa mattina, ovvero le trasfusioni programmate.