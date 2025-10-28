Mistero a Ventimiglia, cadavere sgozzato ritrovato nel greto del fiume

Ventimiglia (Imperia) – Un vero e proprio giallo questa mattina sul greto del fiume Roja, nel comune di Ventimiglia, dove è stato trovato il cadavere di un uomo con la gola tagliata.

Si tratterebbe di un cittadino straniero di circa 40 anni residente in Liguria da diverso tempo con moglie e figlia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Sono state avviate le indagini per chiarire quanto accaduto. Nelle prossime ore dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero aver immortalato alcune scene che aiuterebbero gli inquirenti a fare luce sull’accaduto. Al momento non si esclude né l’ipotesi dell’omicidio e nemmeno quella del suicidio.

