Varazze, donna investita all’autogrill sull’autostrada A10

Varazze (Savona) – Migliorano, all’ospedale San Paolo di Savona le condizioni della donna di 61 anni travolta da una vettura mentre si trovava nell’area di servizio dell’autogrill di Varazzee, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente ma sembra che la donna stesse attraversando la strada nell’area parcheggio quando una vettura l’ha travolta, fortunatamente non a grande velocità.

La donna è stata sbalzata a terra ed ha riportato alcune ferite.

Sul posto è accorsa l’automedica del 118 e l’ambulanza della Cro Rossa di Varazze ed il personale sanitario ha stabilizzato la ferita e l’ha trasferita in codice giallo in ospedale.

Ora saranno le indagini della polizia stradale a ricostruire quanto avvenuto e a stabilire le eventuali responsabilità.