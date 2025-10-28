martedì 28 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaVarazze, donna investita all'autogrill sull'autostrada A10
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Varazze, donna investita all’autogrill sull’autostrada A10

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiVarazze (Savona) – Migliorano, all’ospedale San Paolo di Savona le condizioni della donna di 61 anni travolta da una vettura mentre si trovava nell’area di servizio dell’autogrill di Varazzee, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.
Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente ma sembra che la donna stesse attraversando la strada nell’area parcheggio quando una vettura l’ha travolta, fortunatamente non a grande velocità.
La donna è stata sbalzata a terra ed ha riportato alcune ferite.
Sul posto è accorsa l’automedica del 118 e l’ambulanza della Cro Rossa di Varazze ed il personale sanitario ha stabilizzato la ferita e l’ha trasferita in codice giallo in ospedale.
Ora saranno le indagini della polizia stradale a ricostruire quanto avvenuto e a stabilire le eventuali responsabilità.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
vigili del fuoco archivio

Genova, paura al San Martino per principio di incendio al Monoblocco

Cronaca
meteo Liguria martedì 28 ottobre 2025

Meteo Liguria, aumentano le nuvole e domani torna la pioggia

Cronaca
ospedale Voltri evangelico san carlo

Voltri, polemiche sul punto nascite dell’Evangelico, chiude, anzi no

Cronaca
Emigranti italiani, migranti, emigrazione

Genova, Migranti e Emigranti italiani sui piroscafi, riflessioni al Museo del...

Cronaca