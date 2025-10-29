mercoledì 29 Ottobre 2025
Pra’, ascensore inclinato di via Novella ancora fermo

ascensore inclinato via Novella PràGenova – L’ascensore inclinato che collega via Novella coon via Montanella, a Prà è ancora fermo e i residenti si domandano quando riprenderà il funzionamento e se sia ancora in piedi il progetto di sostituirlo e rinnovarlo con una struttura più recente e più funzionale.
Il mezzo pubblico sarebbe destinato ad una fruizione limitata ma servirebbe ad un pubblico molto numeroso collegando un percorso che viene fatto per arrivare ad uno dei pochi supermercati della zona.
Costi ingenti, guasti frequenti e più recentemente la perdita di un servizio di sorveglianza assistenza impediscono una definizione “semplice” della questione e sembra sempre più lontana la possibilità di un intervento di ammodernamento che limiti i tanti disagi presenti.
I residenti della zona sono quindi costretti a fare quotidianamente una scala di oltre 30 scalini e i molti disabili che abitano in zona sono praticamente costretti a restare chiusi in  casa non potendo utilizzare il servizio che consente di superare molte delle barriere architettoniche presenti.

