mercoledì 29 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaArenzano, ancora un sub disperso sul relitto della Haven
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Arenzano, ancora un sub disperso sul relitto della Haven

Redazione Liguria
0

elicottero vigili fuoco soccorso mareArenzano (Genova) – Speranze al lumicino per le ricerche del subacqueo disperso oggi, mercoledì 29 ottobre, al largo di Arenzano e nella zona del relitto della petroliera Haven.
Ancora un incidente nel punto di immersione più “discusso” della Liguria ed ancora una probabile tragedia per in subacqueo che si è immerso sul relitto, uno dei più ambiti e visitati del Mediterraneo.
L’allarme è scattato attorno all’ora di pranzo quando i compagni di immersione sono risaliti segnalando che uno dei sub era disperso.
Sul posto si sono precipitati i mezzi della Capitaneria di Porto, dei Vigili del fuoco e l’elicottero Drago con i sommozzatori.
Le ricerche della persona sono in corso e al momento non si hanno altre informazioni.
Con il nuovo incidente sul relitto della Haven tornano le discussioni sulla sicurezza del sito di immersione, non adatto a tutti i sub ed una delle immersioni più complesse e rischiose della zona.
Il relitto della Petroliera Haven è posato su un fondale di 80 metri, in assetto di navigazione e il suo castello arriva ad una profondità di 45 metri rendendo l’immersione ai limiti dell’operatività dei sub in possesso dei primi brevetti di immersione.
Il pericolo è rappresentato dal fatto che le acque sono spesso torbide e attraversate da correntia anche di una certa intensità ed è “facile” oltrepassare i limiti della propria preparazione e attrezzatura per scivolare a profondità da professionisti in possesso di brevetti ed attrezzature avanzate.

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Portofino Days International Film festival

Portofino Days International Film Festival nella casa romana di Sandro Pertini

Cronaca
Carabinieri

Scontri a Chiavari in occasione del derby del Tigullio, emessi 18...

Cronaca
polizia locale savona educazione stradale

Savona, educazione stradale con la polizia locale alla scuola Astengo

Cronaca
carabinieri auto sera

Genova, tentato omicidio fuori dalla discoteca: si cerca ancora l’aggressore

Cronaca